Генштаб ЗСУ: від початку доби відбулось 168 бойових зіткнень, із них понад 60 – на Покровському напрямку

Від початку доби 2 листопада між Силами оборони і російськими військовими відбулось 168 бойових зіткнень, йдеться в оперативному зведенні Генерального штабу ЗСУ.

За даними командування, на Північно-Слобожанському і Курському напрямках ЗСУ відбили одну атаку сил РФ: «від початку доби противник завдав шести авіаційних ударів, загалом скинув 12 керованих авіабомб та здійснив 165 обстрілів, зокрема дев’ять – із реактивних систем залпового вогню».

Водночас, на Куп’янському напрямку Сили оборони відбивали 12 російських атак у районах населених пунктів Степова Новоселівка, Борівська Андріївка та у бік Петропавлівки, Курилівки й Піщаного, чотири боєзіткнення тривають.

Також відомо, що на Лиманському напрямку протягом доби російські військові сім разів атакували позиції ЗСУ у районах населених пунктів Греківка, Колодязі, Зарічне та у бік населеного пункту Коровій Яр.

За даними Генштабу, на Покровському напрямку російські підрозділи 62 рази намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Никанорівка, Маяк, Мирноград, Червоний Лиман, Родинське, Разіне, Миколаївка, Новоекономічне, Покровськ, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Горіхове, Дачне та Філія.

«На цьому напрямку українські воїни знешкодили 129 окупантів, із них 95 – безповоротно. Знищено сім безпілотних літальних апаратів, чотири одиниці автомобільної техніки та дві антени зв’язку, також пошкоджено бойову броньовану машину, дві артилерійські системи та автомобіль, окрім цього уражено пункт управління БпЛА та десять укриттів ворожої піхоти», – йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

У неділю, 2 листопада, у Генштабі ЗСУ повідомили, що найбільше російських штурмів відбулось на Покровському напрямку, де ЗСУ зупинили 36 російських атак та мають «певні успіхи».

Минулого тижня, 26 жовтня, Генштаб ЗСУ підтвердив проникнення російських військових до Покровська.

Російська армія просунулася в межах Покровська – про це вранці 29 жовтня повідомив проєкт DeepState. На мапі бойових дій виросла «червона зона» на півдні міста, а «сіра», яка свідчить про присутність противника, досягла його північних околиць.

Покровськ – місто з населенням близько 7 тис. людей (до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тис.) – є важливим дорожнім та залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.



