Сили РФ завдали ракетного удару по Сумщині, поранено двох жінок – Григоров

Російські військові ввечері у неділю, 2 листопада, завдали ракетного удару по селу у Лебединській громаді на Сумщині, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Григоров.

«Внаслідок атаки поранено двох цивільних жінок – 55 і 65 років. Постраждалих доставили до лікарень, медики надають необхідну допомогу», – зазначив місцевий чиновник.

Також за словами Григорова, є пошкодження у житловому секторі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



