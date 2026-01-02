Доступність посилання

РФ втратила за добу понад 900 військових і більш як 40 артсистем – Генштаб ЗСУ

Ілюстраційне фото. Шеврони і нашивки російських військових після боїв на Київщині, квітень 2022 року
Ілюстраційне фото. Шеврони і нашивки російських військових після боїв на Київщині, квітень 2022 року

Російська армія втратила близько 910 військових протягом попередньої доби, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 2 січня.

Командування оцінює загальні втрати російських військ у 1 мільйон 209 880 військових.

Також, за даними штабу, армія РФ втратила:

  • 11 494 танки (+6 за добу)
  • 23 851 бойова броньована машина (+2)
  • 35 720 артилерійських систем (+42)
  • 1 589 реактивних систем залпового вогню (+2)
  • 1 267 засобів протиповітряної оборони (+1)
  • 434 літаки
  • 347 гелікоптерів
  • 99 043 безпілотники оперативно-тактичного рівня (+590)
  • 4 137 крилатих ракет (+1)
  • 28 кораблів і катерів
  • 2 підводних човни
  • 72 587 автомобілів і автоцистерн (+169)
  • 4 035 одиниць спеціальної техніки

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

Розвідка Великої Британії 2 грудня проаналізувала дані Генерального штабу Збройних сил України про російські втрати на війні. Відомство при Міністерстві оборони Британї вказало на те, що Росія, ймовірно, втратила 382 тисяч солдат вбитими й пораненими від початку 2025 року, а загальні втрати за час повномасштабного вторгнення сягнули 1,168 мільйона.

Читайте також: «Якщо ми всі загинемо, то що буде з вами?!». Чого оборонці України очікують від 2026 року?

«Середні денні втрати Росії протягом листопада 2025-го сягнули 1 033, за даними Генерального штабу України – більше, ніж 1 008 у жовтні 2024-го, третє зростання за місяць поспіль», – йдеться в зведенні.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський на початку 2025 року в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.

