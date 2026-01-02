РФ втратила за добу понад 900 військових і більш як 40 артсистем – Генштаб ЗСУ

Російська армія втратила близько 910 військових протягом попередньої доби, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 2 січня.
Командування оцінює загальні втрати російських військ у 1 мільйон 209 880 військових.
Також, за даними штабу, армія РФ втратила:
- 11 494 танки (+6 за добу)
- 23 851 бойова броньована машина (+2)
- 35 720 артилерійських систем (+42)
- 1 589 реактивних систем залпового вогню (+2)
- 1 267 засобів протиповітряної оборони (+1)
- 434 літаки
- 347 гелікоптерів
- 99 043 безпілотники оперативно-тактичного рівня (+590)
- 4 137 крилатих ракет (+1)
- 28 кораблів і катерів
- 2 підводних човни
- 72 587 автомобілів і автоцистерн (+169)
- 4 035 одиниць спеціальної техніки
Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.
Розвідка Великої Британії 2 грудня проаналізувала дані Генерального штабу Збройних сил України про російські втрати на війні. Відомство при Міністерстві оборони Британї вказало на те, що Росія, ймовірно, втратила 382 тисяч солдат вбитими й пораненими від початку 2025 року, а загальні втрати за час повномасштабного вторгнення сягнули 1,168 мільйона.
Читайте також: «Якщо ми всі загинемо, то що буде з вами?!». Чого оборонці України очікують від 2026 року?
«Середні денні втрати Росії протягом листопада 2025-го сягнули 1 033, за даними Генерального штабу України – більше, ніж 1 008 у жовтні 2024-го, третє зростання за місяць поспіль», – йдеться в зведенні.
Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський на початку 2025 року в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.
Форум