Росія втратила за добу 900 військових – Генштаб ЗСУ

Російська армія втратила близько 900 людей особового складу протягом попередньої доби, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України 5 листопада.

Командування оцінює загальні втрати Росії в близько 1 146 570 військових.

Штаб також оновив дані про втрати російської техніки:

11 329 танків (+3 за добу)

23 535 бойових броньованих машин (+3)

34 273 артилерійські системи (+24)

1 535 реактивних систем залпового вогню

1 237 засобів протиповітряної оборони (+2)

428 літаків

346 гелікоптерів

78 258 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+388)

3 918 крилатих ракет

28 кораблів і катерів

1 підводний човен

66 574 автомобілі і автоцистерни (+70)

3 990 одиниць спеціальної техніки

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський 16 лютого в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.

1 серпня президент США Дональд Трамп навів дані про втрати України й Росії у повномасштабній війні, яку Москва веде з лютого 2022 року. «Мені щойно повідомили, що майже 20 тисяч російських солдатів загинули цього місяця у безглуздій війні з Україною. З початку року Росія втратила 112,5 тисячі солдатів… Україна, однак, також сильно постраждала. З 1 січня 2025 року вона втратила приблизно 8 тисяч солдатів, і це число не включає зниклих безвісти», – написав Трамп у власній мережі TruthSocial, не вказавши, хто саме надав йому ці дані.