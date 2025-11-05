Бої за Лиман: російські підрозділи рвуться до залізниці. Як їх стримують? Репортаж

Ситуація під Лиманом схожа на те, що відбувається із Покровськом, оскільки у наступі бере велика кількість живої сили супротивника, російські групи намагаються просочитися у місто і прорватися до залізничного вокзалу. Застосовують і бронетехніку. Українські сили стримують наступ, але не вистачає дронарів.

На околицях Лиману побувала знімальна група«Настоящего Времени», телевізійної та онлайн-мережі, створеної Радіо Свобода для російськомовної аудиторії.

До самого Лимана звідси близько десяти кілометрів. Завдяки дощовій погоді цього дня в селі не літають російські FPV-дрони – але російська авіація кидає бомби.

Одна з бомб напередодні пізно ввечері впала поряд із будинком, де жила Ганна Зайченко та її чоловік.

Жінка розповідає:

«Ну, куди він міг пропасти? Куди? Я не знаю. Ми спали разом. Я пішла чайку попила, бо сну немає, а потім прийшла, лягла і заснула. Треба ж, у цей момент я заснула! І мене розбудив вибух. Я вся засипана, нічого не розумію...»

Ганна вціліла, а її чоловіка вже майже добу рятувальники шукають під завалами:

«Зараз я заходила туди, бачила колоду лежить там, де я лежала. Напевно, по голові мені дало, а я не відчула. І я почала кричати: «Ваня! Ванечка! Ванечка!». А Ванечки немає. І раптом побачила ліхтарики: ДСНСники! І так швидко. Звідки вони взялися? Винесли мене. І так я Ванечки й не бачила»

У цей час український військовий зі 115-ї бригади ЗСУ з позивним «Онікс», дивлячись у монітор, коментує лінію фронту, яка сформувалася на Лиманському напрямку:

вони зараз роблять плацдарм, ведуть контратаки, щоб вийти на Лиман. Їм ця залізниця дуже потрібна

«Вони дуже багато стягнули сюди живої сили, також техніку підтягнули. Швидше за все, намагатимуться й далі тиснути на Лиман. Але, поки ми тут, будемо стояти. Їх необхідно звідси трохи видавити, тому що вони зараз роблять плацдарм, ведуть контратаки, щоб вийти на Лиман. Їм ця залізниця дуже потрібна. Будемо тримати, щоб не віддати їм цю ключову вузлову залізницю».

«Онікс» пояснює: російські військові, якщо їм вдасться прорватися на Лиманському напрямку, намагатимуться оточити Краматорськ.

«Якщо взяти по факту, їм потрібно взяти Лиман для подальшого розгортання, щоб іти на Слов’янськ і закрити кільце на Краматорськ. Вони зараз із боку Костянтинівки йдуть, і якщо вони прорвуть Лиман, увійдуть, вони почнуть затискати Краматорськ в оточення», – каже військовий.

«Піхотні накати» на цьому напрямку постійні, а останнім часом армія Росії після тривалої паузи почала застосовувати й бронетехніку, розповідає інший військовий, Віталій:

«Були спроби механізованих штурмів, мотоцикли, була й бронетехніка, танк, БТРи, але противник був знищений, техніка знищена. Не допустили їхнього проникнення».

