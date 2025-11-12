У катастрофі турецького військового вантажного літака загинули всі 20 осіб на борту – Міноборони

Влада Туреччини повідомила, що всі 20 осіб на борту турецького військового вантажного літака, який розбився в Грузії під час повернення з Азербайджану, загинули. Дані озвучило Міноборони Туреччини 12 листопада, через день після авіакатастрофи.

«Наші героїчні бойові товариші загинули 11 листопада 2025 року, коли наш військовий вантажний літак C-130, який вилетів з Азербайджану, щоб повернутися до Туреччини, розбився поблизу грузинсько-азербайджанського кордону», – заявив міністр оборони Туреччини Яшар Гюлер у заяві, опублікованій на X разом із 20 фотографіями загиблих.

Аварію раніше підтвердили Міністерство оборони Туреччини і Міністерство внутрішніх справ Грузії, які заявили, що вона сталася приблизно за 5 кілометрів від кордону Грузії з Азербайджаном. Причина катастрофи – поки що невідома.

Повідомляється, що турецька і грузинська влада розпочали інспекції на місці катастрофи в муніципалітеті Сігнагі.

Багато світових лідерів, зокрема з Азербайджану і Грузії, а також генеральний секретар НАТО Марк Рютте, висловили свої співчуття.

Lockheed Martin, американська компанія, яка виробляє широко використовуваний літак C-130 Hercules, заявила, що прагне допомогти Туреччині під час розслідування.

У соціальних мережах поширювалося кілька коротких відео катастрофи літака (верифікованих Радіо Свобода), на яких видно, як літак, охоплений димом, падає.