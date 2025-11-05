Уряд Молдови денонсував угоду з РФ щодо російських культурних центрів

Уряд Молдови на своєму першому засіданні 5 листопада схвалив денонсацію угоди з Росією щодо створення і функціонування культурних центрів РФ, звинувачених у підривній діяльності.

Як повідомляє Молдовська служба Радіо Свобода, рішення, яке ще має затвердити парламент Молдови, приведе до закриття «Російського дому» (Російського центру науки і культури – представництва російського державного агентства «Росспівробітництво») в Кишиневі.

Міністр культури Крістіан Жардан заявив, що центр у Кишиневі відкрили 2009 року на підставі угоди між Росією й Молдовою 1998 року за фінансування агентства «Росспівробітництво», установи, яка зараз перебуває під міжнародними санкціями.

«Російський культурний центр жодним чином не був культурним, а натомість центром, під прикриттям якого здійснювалася діяльність, спрямована на підрив суверенітету Республіки Молдова», – сказав Жардан.

Прем’єр-міністр Александру Мунтяну заявив, що це була «бажана й довгоочікувана ініціатива».

Речник президента Росії Дмитро Пєсков назвав те, що відбувається, «черговим проявом антагонізму до Росії» і сказав, що влада Молдови проводить «лінію на заперечення всього, що пов’язане» з Росією.

У «Росспівробітництві» заявили, що поки що «Російський дім» поки працює в плановому режимі.

Раніше влада Молдови звинувачувала Росію у спробах втручання у вибори в країні й загалом у прагненні дестабілізувати ситуацію в Молдові. 13 лютого президентка Молдови Мая Санду повідомила, що під час атаки російських безпілотників на українську Одеську область два дрони залетіли на територію Молдови і, як стверджується, вибухнули там. Постраждалих не було. Після цього МЗС Молдови повідомило, що країна зупинить діяльність Російського центру науки та культури («Російський дім»), зазначивши, що рішення ухвалене у зв’язку з порушенням повітряного простору країни російськими ударними безпілотниками.

У лютому цього року закрився «Російський дім» у Баку. Припинення його роботи на тлі загострення міждержавних відносин вимагала влада Азербайджану.

Після широкомасштабного російського вторгнення в Україну в 2022 році в кількох країнах роботу «Російських домів» припинили – у тому числі в Румунії.

При цьому в більшості країн Заходу їхня робота триває, хоч і менш активно, ніж до 2022 року.