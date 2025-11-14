У Росії заявляють про атаку безпілотників на порт та нафтобазу в Новоросійську в ніч на 14 листопада.



Телеграм-канал Exilenova+, який публікує кадри атаки, у тому числі зняті місцевими жителями, зазначає, що атака була «дуже інтенсивною».



Влада Новоросійська запровадила в місті режим надзвичайної ситуації. За офіційною інформацією, уламки збитих безпілотників пошкодили в місті низку об'єктів, у тому числі чотири багатоквартирні будинки, відомо про одного потерпілого.



Також, як повідомив мер міста Андрій Кравченко, уламки пошкодили резервуар і причал Чорномортранснефти, контейнерний термінал, нафтобазу на перевалочному комплексі «Шесхаріс», а також одне із цивільних суден у порту, повідомляє про трьох поранених моряків. Пожежі, як стверджується, загасили.

Новоросійськ є одним із найбільших російських морських портів, через які здійснюються поставки нафти за кордон.



Також у ніч на 14 листопада безпілотники, як повідомляє зокрема також Exilenova+, вкотре атакували нафтопереробний завод у Саратові. Виникла пожежа. Губернатор регіону Роман Бусаргін написав, що внаслідок падіння безпілотників пошкоджено «об'єкти цивільної інфраструктури».



Міноборони Росії заявило про нібито знищення за ніч 216 безпілотників, у тому числі 66 над Краснодарським краєм, 59 – над Чорним морем та 45 – над Саратовською областю. Скільки безпілотників збити не вдалося, у повідомленні не сказано.

Українських Генштаб ці удари не коментував. Але президент Україна Володимир Зеленський заявив, що цієї ночі українські воїни успішно застосували «довгі нептуни» по визначених цілях на території РФ.

Читайте також: З початку року було майже 160 успішних уражень об’єктів нафтопереробки РФ – Малюк

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в російські регіони регулярно прилітають бойові дрони, внаслідок чого є руйнування і жертви.

Київ заявляв, що удари по Росії спрямовані проти військової, енергетичної і транспортної інфраструктури, які є ключовими для воєнних зусиль Москви.

Російська влада майже ніколи не повідомляє про повний масштаб шкоди, завданої українськими ударами.