Міненерго: Україна підписала угоду про поставки американського газу до 2050 року

Україна підписала угоду щодо майбутніх регулярних поставок американського зрідженого природного газу через грецькі газові термінали і Вертикальний коридор, повідомили в Міністерстві енергетики.

За повідомленням, угоду під час міністерської зустрічі Партнерства з трансатлантичного енергетичного співробітництва (P-TEC) підписали «Група Нафтогаз» і грецька компанія ATLANTIC-SEE LNG TRADE S.A.

За словами міністерки енергетики України Світлани Гринчук, довгострокове партнерство охоплює горизонт до 2050 року.

За її словами, це дозволить поетапно реалізовувати нові стратегічні проєкти, зокрема, ⁠забезпечити стабільні довгострокові поставки LNG для України; інтегрувати українську інфраструктуру в логістичні маршрути LNG до Європи; ⁠⁠створити сталу систему постачання і зберігання американського зрідженого газу.

«Дякую партнерам зі США і Греції за співпрацю. Ми закладаємо новий фундамент у трансатлантичній співпраці з партнерами і робимо ще один крок задля довгострокової енергетичної стабільності України і нових можливостей», – цитує міністерку пресслужба Міненерго.

Останнім часом Росія посилила свої атаки на енергетичний сектор України й газову інфраструктуру, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

9 жовтня агентство Bloomberg писало, що російські удари знищили більше ніж половину внутрішнього виробництва природного газу в Україні, що, ймовірно, змусить Київ витратити 1,9 млрд євро (2,2 млрд доларів) на імпорт палива, щоб пережити зиму.