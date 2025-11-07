Міненерго: Україна підписала угоду про поставки американського газу до 2050 року

Україна підписала угоду щодо майбутніх регулярних поставок американського зрідженого природного газу через грецькі газові термінали і Вертикальний коридор, повідомили в Міністерстві енергетики.
За повідомленням, угоду під час міністерської зустрічі Партнерства з трансатлантичного енергетичного співробітництва (P-TEC) підписали «Група Нафтогаз» і грецька компанія ATLANTIC-SEE LNG TRADE S.A.
За словами міністерки енергетики України Світлани Гринчук, довгострокове партнерство охоплює горизонт до 2050 року.
За її словами, це дозволить поетапно реалізовувати нові стратегічні проєкти, зокрема, забезпечити стабільні довгострокові поставки LNG для України; інтегрувати українську інфраструктуру в логістичні маршрути LNG до Європи; створити сталу систему постачання і зберігання американського зрідженого газу.
«Дякую партнерам зі США і Греції за співпрацю. Ми закладаємо новий фундамент у трансатлантичній співпраці з партнерами і робимо ще один крок задля довгострокової енергетичної стабільності України і нових можливостей», – цитує міністерку пресслужба Міненерго.
Останнім часом Росія посилила свої атаки на енергетичний сектор України й газову інфраструктуру, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.
9 жовтня агентство Bloomberg писало, що російські удари знищили більше ніж половину внутрішнього виробництва природного газу в Україні, що, ймовірно, змусить Київ витратити 1,9 млрд євро (2,2 млрд доларів) на імпорт палива, щоб пережити зиму.
