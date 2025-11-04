Не вистачає 750 мільйонів євро, щоб безперебійно пройти опалювальний сезон – Свириденко

Значна частка газовидобутку в Україні втрачена внаслідок російських ударів, заявила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко під час спілкування з журналістами 4 листопада.

За її словами, нині Україна планує витратити 1,9 мільярда євро на закупівлю газу для проходження зими. Більшість цієї суми вже вдалося забезпечити.

«Забезпечили 70% коштів на закупівлю газу для підготовки до зими – це кошти Європейського інвестиційного банку, Європейського банку реконструкції та розвитку, кошти від Норвегії та кошти від ЄС», – зазначила прем’єр-міністерка.

Сьогодні в уряді працюють над закриттям потреби до 100%.

«Не вистачає 750 мільйонів євро, які ми зараз шукаємо, щоб безперебійно пройти опалювальний сезон», – зазначила очільниця уряду. – Десь це гранти, десь кредити, десь завдяки українському банківському сектору».

Напередодні про те, що Україні не вистачає 750 мільйонів доларів на імпорт газу заявляв також президент Володимир Зеленський.

Очільниця Кабміну запевнила, що сьогодні «уряд робить усе можливе, щоб пройти зиму з теплом і забезпечити запаси».

Віцепрем’єр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба також додав: «Опалювальний сезон стартував планово – з 15 жовтня розпочався опалювальний сезон для соціальної сфери. Із 28 жовтня розпочався опалювальний сезон для приватних домогосподарств», – сказав Кулеба.

Останнім часом Росія посилила свої атаки на енергетичний сектор України й газову інфраструктуру, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

9 жовтня агентство Bloomberg писало, що російські удари знищили більше ніж половину внутрішнього виробництва природного газу в Україні, що, ймовірно, змусить Київ витратити 1,9 млрд євро (2,2 млрд доларів) на імпорт палива, щоб пережити зиму.