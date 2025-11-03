Україні не вистачає 750 мільйонів доларів на імпорт газу – Зеленський

Україні не вистачає 750 мільйонів доларів із двох мільярдів, необхідних на імпорт газу, заявив президент Володимир Зеленський на брифінгу 3 листопада.

За результатами телефонної розмови з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн він зазначив, що Європа надасть 127 мільйонів євро.

«У принципі на сьогодні ми розуміємо, що у нас не вистачає десь 750 мільйонів з двох мільярдів, про які ми говорили щодо газу, тільки що президентка Урсула сказала, що десь 127 мільйонів євро нам ще дадуть у підтримку», – сказав президент.

Урсула фон дер Ляєн за підсумками розмови з Зеленським написала у соцмережі X, що Україна «не зустріне цю зиму сама».

«ЄС підтримує вас, надаючи екстрену енергетичну підтримку, щоб допомогти Україні протягом наступних місяців. Водночас ми працюємо над варіантами забезпечення необхідної сталої фінансової допомоги Україні», – зазначила вона.

За словами фон дер Ляєн, 4 листопада Єврокомісія схвалить звіт про розширення ЄС, «який відзначить надзвичайну відданість України європейському шляху протягом останнього року».

«Послання Комісії є чітким: Україна готова рухатися вперед», – наголосила президентка Єврокомісії.

Останнім часом Росія посилила свої атаки на енергетичний сектор України й газову інфраструктуру, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

28 жовтня голова правління компанії «Нафтогаз України» Сергій Корецький повідомив, що Україна зазнала вже сьомої з початку жовтня масованої атаки РФ на газову інфраструктуру, внаслідок якої є пошкодження виробничих потужностей на Полтавщині.

За його словами, попередні шість атак в жовтні призвели до значних руйнувань і втрат видобутку, тому є потреба у додатковому імпорті газу.

9 жовтня агентство Bloomberg писало, що російські удари знищили більше ніж половину внутрішнього виробництва природного газу в Україні, що, ймовірно, змусить Київ витратити 1,9 млрд євро (2,2 млрд доларів) на імпорт палива, щоб пережити зиму.

За даними джерел видання, Україна повідомила своїм союзникам, що масовий російський обстріл Харківської і Полтавської областей 3 жовтня знищив приблизно 60% газового виробництва країни.