За перші 10 місяців 2025 року російський газовий монополіст «Газпром» прокачав європейським клієнтам лише 14,7 мільярда кубічних метрів газу. Про це повідомляє Reuters на основі статистики «Турецького потоку», останнього трубопроводу для поставок до Європи.

На кінець року обсяг постачань навряд чи перевищить 16 мільярдів кубічних метрів – максимальну потужність європейської гілки «Турецького потоку».

Порівняно з аналогічним періодом минулого року (26,6 мільярда кубічних метрів), колись найбільший ринок збуту обвалився ще на 45% через розірвання транзитного контракту на транспортування газу через Україну. Цим маршрутом європейські країни отримали 12,9 мільярда кубічних метрів російського газу за перші 10 місяців 2024 року.

Москва не експортувала таких малих обсягів газу до Європи з початку 1970-х років, коли генеральний секретар ЦК КПРС Леонід Брежнєв погодив перший контракт на постачання газу до Австрії. У 1975 році до Європи було поставлено 19,3 мільярда кубічних метрів, а в 1980 році, після угоди «газ за труби» та укладення великого контракту з Німеччиною, це вже становило 54,8 мільярда кубічних метрів. До повномасштабної війни з Україною експорт трубопровідного газу з Росії до Європи сягав 200 мільярдів кубічних метрів.

Reuters відзначає, що «Газпрому» практично немає куди продавати свій надлишок газу. Газопровід «Сила Сибіру» до Китаю, запущений у 2019 році, компенсує лише п’яту частину втрачених обсягів, а багаторічні переговори щодо будівництва нового трубопроводу нічим не завершилися. Провалу зазнав і проєкт газового хабу в Туреччині, який Кремль анонсував у 2022 році, сподіваючись відкрити нову європейську газову біржу.

Європейський Союз має намір повністю відмовитися від російського газу до 1 січня 2028 року. Європа планує поступово відмовитися від зрідженого природного газу з Росії до 1 січня 2027 року.