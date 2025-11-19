Зеленський мав «продуктивну зустріч» з Ердоганом – Єрмак

Президент України Володимир Зеленський 19 листопада мав у Анкарі «продуктивну зустріч» із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, повідомив за підсумками переговорів голова Офісу президента Андрій Єрмак.

«Для України важлива принципова позиція: Туреччина підтримує незалежність України, наш суверенітет і наше право на самооборону. Лідери двох країн говорили про подальшу оборонну співпрацю – про спільні виробничі проєкти. Обговорили дипломатичні зусилля для завершення війни. Але Росія не повинна за війну та вбивства отримати жодної винагороди. І надалі у Європі та суміжних регіонах мають панувати мир і безпека для всіх. Тому потрібна активна залученість Туреччини до «Коаліції охочих», особливо до її військово-морського компонента. Це важливо для безпеки в Чорному морі», – написав Єрмак за підсумками переговорів.

Також серед тем обговорення було відновлення обмінів полоненими та повернення українських цивільних, яких утримує Росія, наголосив очільник Офісу президента.

«Нам дуже важливо повернути героїв захисту Маріуполя, переважно бійців «Азова». І Туреччина тут нам дуже допомагає. Також говорили про важливість повернення українських дітей, яких викрала Росія», – додав чиновник, подякувавши Туреччині «за всі дипломатичні зусилля та допомогу Україні».

За підсумками переговорів Зеленський і Ердоган вийшли із заявами до преси, запитання форматом появи лідерів перед журналістами передбачені не були.

У Туреччині президент України завершує кількаденне міжнародне турне, під час якого він відвідав, зокрема, Францію та Іспанію.