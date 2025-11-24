«Оновлені і доопрацьовані» мирні пропозиції: ось що відомо про «значний прогрес» у припиненні війни РФ проти України

Білий дім і Офіс президента в спільній заяві США й України заявили, що переговори української й американської делегацій у Женеві 23 листопада ознаменували «суттєвий прогрес» у напрямку припинення війни РФ проти України й привели до підготовки «оновленого і доопрацьованого» рамкового документа щодо миру. Мовиться, що «сторони підтвердили, що будь-яка майбутня угода має цілковито поважати суверенітет України та забезпечити стійкий і справедливий мир».

У заяві не наведені подробиці, які зміни внесені в мирний план з 28 пунктів, запропонований президентом США Дональдом Трампом і розкритикований прихильниками Києва як занадто лояльний до Росії.

«Не хочу оголошувати про перемогу»

«Переговори були конструктивними, зосередженими та сповненими взаємної поваги, що підкреслило спільну відданість досягненню справедливого й тривалого миру, – йдеться у спільній заяві учасників зустрічі в Женеві. – Обговорення продемонстрували суттєвий прогрес в узгодженні позицій та визначенні чітких подальших кроків. Сторони підтвердили, що будь-яка майбутня угода має цілковито поважати суверенітет України та забезпечити стійкий і справедливий мир. За підсумками переговорів сторони підготували оновлений і доопрацьований рамковий документ щодо миру».

У заяві також зазначено, що обидві сторони погодилися «підтримувати тісний контакт із європейськими партнерами», які, як і раніше, є одними з найбільш активних прихильників України.

«У нас є дуже гарний робочий результат, який був створений на основі внеску всіх зацікавлених сторін, – сказав держсекретар США Марко Рубіо. – Ми змогли розглянути деякі з пунктів по порядку. Я думаю, що ми досягли гарного прогресу. Ми продовжуємо роботу, вносячи деякі зміни – сподіваючись ще сильніше зменшити розбіжності [у позиціях] та наблизитися до результату, який влаштує як Україну, так і Сполучені Штати».

Рубіо також підкреслив, що остаточне рішення щодо мирного плану має бути затверджене президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським. Окремо він додав, що чекає реакції Росії, але висловив упевненість у тому, що «процес може рухатися далі».

Рубіо відмовився обговорювати деталі мирного плану, заявивши, що йдеться про процес, який триває і поки не завершений: «Я не хочу оголошувати тут про перемогу чи остаточний результат. Ще належить виконати певну роботу, але сьогодні ми просунулися набагато далі, ніж були вранці, коли починали, і, безумовно, ніж тиждень тому».

Дональд Трамп не став одразу коментувати цю новину. Але Рубіо повідомив, що президент був «задоволений», коли він поінформував його про хід переговорів. За повідомленням Держдепартаменту, після переговорів Рубіо залишив Швейцарію та попрямував назад до Вашингтона.

Поряд з європейськими союзниками України, багато американських законодавців, зокрема деякі республіканці, розкритикували початкову пропозицію Білого дому, а деякі назвали його «списком побажань Кремля».

Голова української делегації, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, заявив журналістам, що на переговорах у Женеві досягли «дуже доброго прогресу», і сторони «рухаються до справедливого і тривалого миру, на який заслуговує український народ».

Зустріч Зеленського і Трампа?

Кілька західних інформаційних агентств із посиланням на джерела повідомили, що офіційні особи США та України обговорюють можливий візит президента України Володимира Зеленського до Вашингтона вже найближчими днями – для обговорення з Дональдом Трампом питань мирного врегулювання.

Reuters передає, що президенти зосередяться на найбільш чутливих питаннях мирного плану, запропонованого Трампом, як-от можливість територіальних поступок України на користь Росії.

Початковий план, пропонований США, офіційно не розголошувався, хоча ключові елементи публікували в ЗМІ.

Радіо Свобода має в своєму розпорядженні проєкт тексту мирного плану США. Проєкт, серед іншого, передбачав визнання Криму, Донеччини і Луганщини де-факто російськими, а Херсонщина та Запоріжжя будуть «заморожені» на лінії зіткнення. Крім того, пропозиція передбачала проведення виборів в Україні через 100 днів після підписання угоди. Також план передбачав, що Україна має закріпити неприєднання і відмову від НАТО у своїй Конституції (і альянс також має задекларувати це), а чисельність Збройних сил України буде обмежена – наскільки, не уточнюється. Але, за даними інших ЗМІ, йдеться про обмеження до 600 000 військових. Крім того, передбачалося, що фінансові санкції проти Москви будуть поступово скасовані.

Натомість Україні обіцяли певні гарантії безпеки, насамперед з боку Сполучених Штатів, перспективу вступу до Європейського союзу та деякі фінансові вигоди. Передбачалося також, що Росія повинна буде вивести свої війська з деяких районів України, які вона нині окупує.

На тлі опору з боку американських законодавців та іноземних союзників 22 листопада Дональд Трамп заявив, що можливість внесення змін до плану залишається відкритою. На запитання журналістів, чи є його 28 пунктів «остаточною пропозицією Україні», Трамп відповів «ні».

У той час, як у Женеві 23 листопада тривали переговори, Володимир Зеленський заявив, що «є сигнали, що команда президента Трампа нас чує». «Багато змінюється: ми дуже уважно працюємо над кроками, які потрібні для закінчення війни», – сказав Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні, опублікованому до заяви Білого дому.

Деталі європейського плану

Європейський план, який також не опублікований офіційно, вносить корективи у деякі положення, раніше опубліковані ЗМІ як план США з 28 пунктів.

Зокрема, у європейському плані пропонується обмежити чисельність збройних сил України 800 тисячами осіб (раніше називалася цифра у 600 тисяч). Вести переговори з Росією з територіального питання пропонується, відштовхуючись від нинішньої лінії розмежування. Після досягнення всіма сторонами згоди щодо пунктів мирної угоди має бути негайно встановлений режим припинення вогню.

Також європейський план передбачає запуск механізму повного відновлення економіки України за рахунок російських суверенних активів, «які залишатимуться замороженими, доки Росія не відшкодує Україні збитки». Пропонується реінтегрувати Росію у глобальну економіку не одразу після підписання мирних домовленостей, а поетапно.

Положення плану стосуються також гарантій безпеки України, а також можливого членства країни в НАТО та Європейському союзі.

Лідери європейських та африканських країн зберуться сьогодні в Анголі на економічний саміт. Очікується, що війна Росії проти України стане актуальною темою обговорення серед лідерів країн ЄС.

Кремль не прокоментував результати женевських переговорів. Однак президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що 24 листопада проведе телефонну розмову з Володимиром Путіним, аби обговорити дипломатичні зусилля, спрямовані на досягнення миру.

Тим часом, поки в Женеві тривали переговори, стало відомо про нові жертви російських атак в Україні. 23 листопада Росія завдала масованого удару дронами по Харкову, внаслідок чого щонайменше четверо людей загинули та 17 отримали поранення. Тривали й обстріли інших регіонів, зокрема Дніпра. На Донбасі не припиняються запеклі бої, головним чином на Покровському та Костянтинівському напрямках.