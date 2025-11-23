У Дніпрі зросла кількість постраждалих від російського удару

У Дніпрі внаслідок російського удару в ніч проти 23 листопада постраждали, за останніми даними, вже 15 людей, повідомив очільник обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко.

«Всім надали необхідну допомогу. Троє людей залишаються у лікарнях. Це жінки 52 і 64 років і 48-річний чоловік. В однієї з пацієнток отруєння продуктами горіння. В інших травми голови і рвані рани. Вони – у стані середньої тяжкості. Решта потерпілих, в тому числі й 11-річна дівчинка, оговтуватися від пережитого будуть вдома», – йдеться в повідомленні.

Раніше Гайваненко повідомляв про 14 постраждалих.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.