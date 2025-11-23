Генштаб: за добу відбулось понад 170 боєзіткнень, із них 55 – на Покровському напрямку

Від початку доби 23 листопада на передовій відбулось 177 бойових зіткнень Сил оборони з російськими військовими, йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Військові кажуть, що на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сили РФ здійснили вісім атак на позиції ЗСУ, завдали авіаудару, застосувавши дві керовані авіабомби, здійснили 102 обстріли.

«На Південно-Слобожанському напрямку противник штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ й Синельникове. Українські підрозділи відбили три атаки, одне бойове зіткнення наразі триває. Три атаки відбили українські захисники на Куп’янському напрямку в районах Степової Новоселівки та Петропавлівки», – наголосили у Генштабі.

Також відомо, що на Лиманському напрямку ЗСУ зупинили шість атак РФ у районах населених пунктів Новоєгорівка, Середнє, Зарічне та у бік населеного пункту Новий Мир. Одне бойове зіткнення досі триває.

«На Слов’янському напрямку наші оборонці успішно відбили сім спроб окупантів просунутися у районах у районах Ямполя, Серебрянки, Дронівки та Сакко і Ванцетті. Ще одне бойове зіткнення триває дотепер.На Краматорському напрямку з початку доби противник здійснив дві спроби наступу у районі Часового Яру та Майського», – йдеться у вечірньому зведенні.

Водночас, за даними українського командування, на Покровському напрямку армія РФ здійснила 55 атак.

«Окупанти намагалися просунутися поблизу населених пунктів Володимирівка, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Никанорівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Філія та у бік Новопавлівки. Два боєзіткнення досі тривають. За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку наші воїни ліквідували 42 окупантів та поранили 31; знищили 25 безпілотних літальних апаратів, три одиниці автомобільного транспорту; уразили два танки, чотири пункти управління БпЛА та 13 укриттів особового складу противника», – зазначили у Генштабі.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив 19 листопада, що Сили оборони продовжують виконувати завдання в районі Покровсько-Мирноградської агломерації. На Покровському напрямку, за його словами, «зберігається висока активність противника, протистояти якій допомагає чітка взаємодія та злагодженість дій наших підрозділів».

Як зазначав 14 листопада проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії, важливий вузол української оборони на Донеччині – Покровськ – опинився на межі захоплення після того, як військам армії РФ вдалося прорватися до міста.