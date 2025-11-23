Влада: кількість постраждалих унаслідок нічної атаки по Дніпру зросла до 16

Зросла кількість постраждалих внаслідок нічного удару сил РФ по Дніпру, повідомив в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

«У Дніпрі, який ворог атакував уночі, кількість постраждалих зросла до 16», – написав Гайваненко.

У ніч проти 23 листопада сили РФ атакували місто Дніпро. Раніше було відомо про 15 постраждалих.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



