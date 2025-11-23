Сили РФ атакували Слов’янськ: пошкоджені будинки і котельня, є постраждалі – влада

Російські військові 23 листопада вдарили авіабомбами по Слов’янську на Донеччині, йдеться у повідомленні міської військової адміністрації (МВА).

За даними відомства, внаслідок атаки були пошкоджені багатоповерхові будинки і котельня, поранено четверо людей.





«Сьогодні близько 16 години ворог завдав чергового удару по нашій громаді. Пролунало три вибухи. Це були КАБи. Чотири мешканці Слов’янська поранені. Серед них дві дівчинки: 17 та 13 років», – зазначили у МВА.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.