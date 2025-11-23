Доступність посилання

Сили РФ атакували Слов’янськ: пошкоджені будинки і котельня, є постраждалі – влада

Наслідки обстрілів силами РФ Слов’янську на Донеччині, вересень 2025 року
Наслідки обстрілів силами РФ Слов’янську на Донеччині, вересень 2025 року

Російські військові 23 листопада вдарили авіабомбами по Слов’янську на Донеччині, йдеться у повідомленні міської військової адміністрації (МВА).

За даними відомства, внаслідок атаки були пошкоджені багатоповерхові будинки і котельня, поранено четверо людей.


«Сьогодні близько 16 години ворог завдав чергового удару по нашій громаді. Пролунало три вибухи. Це були КАБи. Чотири мешканці Слов’янська поранені. Серед них дві дівчинки: 17 та 13 років», – зазначили у МВА.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

