Вісім людей загинули через удари РФ у двох областях – ОВА

Чотири людини загинули, ще 11, зокрема одна дитина – зазнали поранення минулої доби внаслідок російських ударів у Херсонській області, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Російські військові били по критичній і соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили три багатоповерхівки і вісім приватних будинків. Також окупанти понівечили адмінбудівлю, господарчу споруду, стільникову вежу, магазин, автозаправну станцію та приватні автомобілі», – написав він у телеграмі 23 листопада.

Про чотирьох загиблих за добу через російські удари повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін. За його словами, три людини загинули у Краматорську, одна – в Лимані. Ще чотири людини в області зазнали поранення.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.