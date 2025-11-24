У Харкові до 4 зросло число загиблих від російського удару – влада

У Харкові кількість загиблих внаслідок російського удару по місту ввечері 23 листопада зросло до чотирьох, повідомила місцева влада.

За словами міського голови Ігоря Терехова, під завалами приватного будинку знайшли тіло ще однієї загиблої людини. Крім того, мер повідомив про 17 постраждалих.

Напередодні повідомляли про двох загиблих.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, російські війська пізно ввечері 23 листопада масовано атакували Харків дронами.

Очільник ОВА Олег Синєгубов зазначив, що загарбники використали для удару БпЛА типу «Герань-2», за попередньою інформацією, завдавши загалом 16 ударів.

За повідомленням, внаслідок ударів по Шевченківському і Салтівському районах міста були зруйновані будівлі і спалахнули пожежі. Горіли три житлові будинки й об’єкт інфраструктури, уточнили в ДСНС.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.