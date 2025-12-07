Нетаньягу очікує швидкого переходу до другої фази перемир’я в Газі

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що очікує переходу до другої фази плану припинення вогню в Газі, запропонованого США, «дуже скоро».



«Ми завершили першу частину... А ми дуже скоро очікуємо переходу до другої фази, яка є складнішою», – сказав Нетаньягу під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем.



Прем’єр Ізраїлю також повідомив, що зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом пізніше цього місяця.



За його словами, «мирні можливості вже поруч».



«Я збираюся обговорити їх з президентом Трампом, коли зустрінуся з ним пізніше цього місяця», – каже він, додавши, що обговорить, «як покласти край правлінню «Хамасу» (визнане ЄС та США терористичним) у Газі, тому що це є важливою частиною забезпечення іншого майбутнього для Гази та іншого майбутнього для нас».

Читайте також: Глава МЗС Туреччини: «Хамас» готовий передати управління Газою

Угоду щодо припинення вогню у секторі Газа між «Хамасом» та Ізраїлем підписали у жовтні. Перший етап угоди передбачав звільнення 20 ізраїльських заручників, захоплених 7 жовтня 2023 року, в обмін на палестинських ув’язнених, які утримуються в ізраїльських в’язницях.



За інформацією Axios, президент США Дональд Трамп розраховує, що сторони перейдуть до другої фази врегулювання до католицького Різдва (25 грудня).



Другий етап передбачає виведення основної частини ізраїльських військ із сектору Гази, введення міжнародних стабілізаційних сил, а також створення нової адміністративної структури. За задумом США, її очолить «Рада миру», до складу якої увійдуть близько 10 лідерів арабських та західних країн.



