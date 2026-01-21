Військові США заявили про затримання ще одного танкера у Карибському морі

Американські військові заявили, що у вівторок у Карибському морі захопили танкер, пов’язаний з Венесуелою – це стало сьоме затримання судна з початку місячної кампанії президента США Дональда Трампа з контролю над потоками нафти до Венесуели.



Як повідомило у соцмережі Х Південне командування збройних сил США, військові «без інцидентів» затримали моторне судно Sagitta.



«Затримання ще одного танкера, який діяв всупереч встановленому президентом Трампом карантину санкційних суден у Карибському басейні, демонструє нашу рішучість забезпечити, щоб єдиною нафтою, яка залишатиме Венесуелу, була нафта, яка буде належним чином і законно скоординована», – йдеться у заяві.

Читайте також: Захоплення США російського танкера є попередженням «тіньовому флоту»

Перехоплені досі судна або перебували під санкціями США, або входили до складу «тіньового флоту» суден, які маскують своє походження для перевезення нафти країн, що перебувають під санкціями – Ірану, Росії або Венесуели.

14 січня агентство Reuters із посиланням на свої джерела писало, що американська прокуратура звернулася до федеральних судів за ордерами на так звану цивільну конфіскацію нафтових танкерів, які перевозять венесуельську нафту - може бути конфісковано десятки суден та їхній вантаж.

Конфіскація танкерів – частина стратегії Білого дому, який оголосив про намір контролювати експорт і виробництво венесуельської нафти з метою отримання коштів на відновлення нафтовидобувної галузі Венесуели. У грудні США фактично заблокували експорт нафти з Венесуели.



