Чисельність армії РФ має бути обмежена  – Каллас

У Євросоюзі вбачають небезпеку того, що Росія здобуде за столом переговорів більше, ніж «досягла на полі бою». Про це у виступі на Мюнхенській безпековій конференції 15 лютого заявила верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас.

«Максималістські вимоги Росії не можуть бути задоволені мінімалістичною відповіддю.

Подумайте над таким:

Якщо українські збройні сили мають бути обмежені за розміром, то й російські також повинні бути обмежені;

Там, де Росія завдала шкоди Україні, Росія повинна платити,

Ніякої амністії за воєнні злочини;

Повернення депортованих українських дітей», – так Каллас означила позиції Євросоюзу щодо можливого укладення мирної угоди у війні Росії проти України.

Росія наразі не заявляє про готовність до перемир’я у війні проти України. 15 лютого заступник міністра закордонних справ РФ Михайло Галузін сказав, що Москва готова «забезпечити відсутність обстрілів» лише безпосередньо в день можливого голосування на виборах в Україні.

Також він зазначив, що Росія готова обговорювати зі США та іншими країнами питання тимчасового зовнішнього управління Україною під егідою ООН.

Раніше президент Володмир Зеленський сказав, що Україна буде готовою провести вибори, але після двох місяців перемир’я на фронті. Про це він розповів під час дискусії після свого виступу на Мюнхенський безпековій конференції 14 лютого.

Він також додав, що Україна також може «оголосити перемир’я для росіян, якщо вони проведуть вибори в Росії».