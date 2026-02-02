Каллас: більшість держав світу хоче порядку, заснованого на правилах

Верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас вважає, що більшість держав світу виступає за порядок, заснований на правилах, а не на «законах джунглів».

«Якщо я обійду світ, то побачу, що насправді є багато країн, які хочуть порядку, заснованого на правилах, тому що більшість країн світу є середніми або малими, тому для них міжнародний порядок – це те, що їх захищає. Але якщо він не працює, то він не дає вам покриття», – зауважила посадовиця ЄС.

Каллас назвала правила, викладені в статуті ООН, «дуже хорошими», однак зауважила, що бракує підзвітності, а саме – інструментарію, щоб карати порушників.

«Ми бачили, як член Ради Безпеки… нападає на іншу країну, повністю порушуючи Статут ООН, – тоді ви нічого не можете зробити… Є багато чого, на чому можемо будувати, і гадаю, нам також потрібно використати цю можливість для подальшого розвитку», – наголосила Каллас.

Росія є постійним членом Радбезу ООН – серед функцій цього органу є підтримка міжнародного миру та безпеки відповідно до принципів та цілей ООН. У лютому 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.