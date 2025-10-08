Німецького депутата виключили з фракції «Альтернатива для Німеччини» після участі у з’їзді правих у Росії

Партія «Альтернатива для Німеччини» виключила з фракції в земельному парламенті Гамбурга депутата Роберта Ріша. Приводом стала його участь у з’їзді ультраправих у російському Санкт-Петербурзі. Щодо політика розпочався дисциплінарний розгляд, він може бути виключений із партії.

Установча конференція міжнародної ліги антиглобалістів «Паладини» відбулася у вересні. Організаторами виступили бізнесмен Костянтин Малофєєв та філософ Олександр Дугін. Ріш не афішував свою участь у заході, його присутність виявила редакція Радіо Свобода.

Упродовж останніх років «Альтернатива для Німеччини» намагається пом’якшити свою риторику, зробити імідж менш токсичним та дистанціюватися від зв’язків із Кремлем, зазначалося в розслідуванні. Партія заявила, що поїздка її депутата до Росії «порушує її демократичні принципи» та внутрішні правила, які регулюють закордонні поїздки та контакти з лобістами, передає t-online.

Ріш стверджує, що не брав участі у форумі, а лише супроводжував свою колишню колегу по фракції Ольгу Петерсен, яка в день проведення заходу мала день народження. За словами депутата, він не знав, куди саме прямує, і не може відповідати за те, «з ким опинився в одному приміщенні». Організатор форуму Малофєєв, за даними численних розслідувань, близький до російських спецслужб, а Дугін вважається ідеологом, пов’язаним із консервативним крилом Кремля.

Після виходу розслідування Радіо Свобода поїздку гамбурзького депутата розкритикували представники партій ХДС та «Зелені». В «Альтернативі для Німеччини» заявили, що були введені в оману. Стверджується, що Ріш пропустив засідання фракції, пославшись на особисті обставини.

Голова гамбурзького відділення «Альтернативи для Німеччини» Дірк Нокеман заявив, що депутат «ввів партію в оману» і не виясловив каяття, коли його викрили. «Ми не дозволимо себе обманювати і реагуємо з належною рішучістю», – сказав він.

Петерсен була виключена з фракції «Альтернативі для Німеччини» в парламенті Гамбурга та з партії в 2024 році. Перед цим вона переїхала до Росії.



