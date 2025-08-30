Внаслідок удару РФ по Києву знищено відділення «Укрпошти» (фото)

У Дніпровському районі Києва під час російської атаки у ніч проти 28 серпня було знищено відділення «Укрпошти» на вулиці Шумського, повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський.

«Після останнього обстрілу, відділення Укрпошта 02098, що знаходилося в Києві на вулиці Шумського, 4А, – більше немає. Ракета ворога повністю його знищила», – йдеться у повідомленні.

За словами Смілянського, «майже всі посилки вціліли й уже відсьогодні чекають на своїх власників у відділенні 02152 за адресою: вулиця Івана Миколайчука, 13А».

«Ми окремо звʼяжемось з кожним клієнтом, щоб поінформувати і, звісно компенсуємо ту невелику кількість посилок, яка була пошкоджена в результаті обстрілу. Рахунок, як завжди потім виставимо Росіі», – додав гендиректор «Укрпошти».

Смілянський підкреслив, що пошук нового приміщення триває, і вони зроблять все можливе, аби переїзд відбувся в «найкоротші терміни».

Раніше стало відомо, що загальна кількість загиблих у Києві зросла до 25 людей, 22 з них загинули в п’ятиповерхівці в Дарницькому районі, зруйнованій російським ударом.

За даними Київської міської військової адміністрації, наслідки атаки РФ фіксуються на понад 20 локаціях в Дарницькому, Дніпровському, Соломʼянському, Шевченківському, Голосіївському, Оболонському та Деснянському районах. Є значні пошкодження в житловій забудові Дніпровського та Дарницького районів. Зокрема, в останньому прямим влучанням була знищена частина п’ятиповерхівки.

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, у ніч на 28 серпня війська РФ атакували Україну майже 600 ударними БпЛА та 31 ракетою. Військові зафіксували влучання ракет та ударних БпЛА на 13 локаціях, падіння збитих (уламки) на 26 локаціях.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



