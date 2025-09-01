Доступність посилання

ВАЖЛИВО
Новини | Події

На Донеччині 31 серпня загинули двоє, поранені восьмеро цивільних – влада

Наслдки російських ударів на Донеччині, фото ілюстративне
Наслдки російських ударів на Донеччині, фото ілюстративне

Унаслідок російських обстрілів на Донеччині далі зростає число жертв серед цивільних, повідомив зранку 1 вересня голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«За 31 серпня росіяни вбили двох жителів Донеччини: у Білицькому та Іверському. Ще вісім людей в області за добу дістали поранення», – вказано в повідомленні.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

