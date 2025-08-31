Доступність посилання

На Дніпропетровщині через російські обстріли поранені шестеро людей – ОВА

Наслідки російських обстрілів у Нікопольському районі, Дніпропетровщина, 27 серпня 2025 року
Наслідки російських обстрілів у Нікопольському районі, Дніпропетровщина, 27 серпня 2025 року

На Дніпропетровщині, яку протягом дня російські сили атакували різними видами зброї, поранені шестеро людей, повідомив 31 серпня очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Зранку і під вечір гучно було у Дніпровському районі. Противник здійснив ракетну і дронову атаки. Виникли пожежі. Вогонь загасили. Нікопольщину агресор тероризував FPV-дронами й важкою артилерією. Цілив по райцентру, Марганецькій, Мирівській, Прокровській громадах. 64-річна жінка госпіталізована у стані середньої тяжкості. Отримали також поранення місцева мешканка 42 років і 23-річний чоловік. Лікуватимуться амбулаторно», – йдеться в повідомленні.

За словами голови ОВА, у Нікопольському районі через атаки пошкоджені промислове підприємство, декілька приватних будинків, господарська споруда й газогін, пів десятка автомобілів.

По Синельниківщині загарбники вдарили КАБами і БпЛА. «У районному центрі до медзакладу звернулись троє людей. Серед поранених жінки 31 і 51 року, а ще 11-річний хлопчик. Вони отримали допомогу. У Межівській громаді палали приватна оселя і будівля медзакладу. Загоряння приборкали. У Маломихайлівській громаді також горів будинок», – йдеться в повідомленні.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

