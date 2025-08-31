На Дніпропетровщині через російські обстріли поранені шестеро людей – ОВА

На Дніпропетровщині, яку протягом дня російські сили атакували різними видами зброї, поранені шестеро людей, повідомив 31 серпня очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Зранку і під вечір гучно було у Дніпровському районі. Противник здійснив ракетну і дронову атаки. Виникли пожежі. Вогонь загасили. Нікопольщину агресор тероризував FPV-дронами й важкою артилерією. Цілив по райцентру, Марганецькій, Мирівській, Прокровській громадах. 64-річна жінка госпіталізована у стані середньої тяжкості. Отримали також поранення місцева мешканка 42 років і 23-річний чоловік. Лікуватимуться амбулаторно», – йдеться в повідомленні.

За словами голови ОВА, у Нікопольському районі через атаки пошкоджені промислове підприємство, декілька приватних будинків, господарська споруда й газогін, пів десятка автомобілів.

По Синельниківщині загарбники вдарили КАБами і БпЛА. «У районному центрі до медзакладу звернулись троє людей. Серед поранених жінки 31 і 51 року, а ще 11-річний хлопчик. Вони отримали допомогу. У Межівській громаді палали приватна оселя і будівля медзакладу. Загоряння приборкали. У Маломихайлівській громаді також горів будинок», – йдеться в повідомленні.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.