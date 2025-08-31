У Запорізькій області 66-річна жінка поранена через удар РФ – влада

У Запорізькій області 66-річна жінка зазнала поранень внаслідок російської атаки, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров ввечері 31 серпня.

«Окупанти завдали удару по селу Преображенка Пологівського району. Сталася пожежа. Поранена жінка. Медики надали їй всю необхідну допомогу», – написав Федоров у телеграмі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.