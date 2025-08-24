Доступність посилання

Влада: Суми зазнали масованої атаки ударними БпЛА, є влучання

Наразі триває ліквідація наслідків та обстеження пошкоджень

Сумська громада зазнала масованої атаки ударними безпілотниками, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Григоров.

«Ворог завдав, попередньо, 10 ударів по території громади. На щастя, жертв немає. Усі влучання – в Ковпаківському районі Сум, поза житловим сектором», – написав він у телеграмі.

Наразі триває ліквідація наслідків та обстеження пошкоджень.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


