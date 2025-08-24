Влада: Суми зазнали масованої атаки ударними БпЛА, є влучання

Сумська громада зазнала масованої атаки ударними безпілотниками, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Григоров.



«Ворог завдав, попередньо, 10 ударів по території громади. На щастя, жертв немає. Усі влучання – в Ковпаківському районі Сум, поза житловим сектором», – написав він у телеграмі.



Наразі триває ліквідація наслідків та обстеження пошкоджень.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



