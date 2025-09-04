Удар РФ по Донеччині: в Іллінівці загинули 2 людини, у Костянтинівці на лікарню скинули 3 авіабомби

Дві людини загинули в Іллінівці на Донеччині внаслідок російського удару 4 вересня, повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Крім того, за його словами, лікарня в Костянтинівці стала черговою ціллю для російських військ. «Сьогодні вони прицільно скинули три авіабомби на лікарню, яка до останнього приймала і лікувала місцевих жителів. Удари по цивільній і соціальній інфраструктурі – це свідомий вибір росіян, цілеспрямовані терористичні акти», – написав Філашкін у телеграмі.

Він додав, що на Іллінівку віська РФ також скинули три авіабомби, там пошкоджені п’ять нежитлових будівель.

Голова ОВА закликав цивільних евакуюватися з Донеччини в безпечніші регіони.

2 вересня директорка лікарні Олена Руденко в коментарі Суспільне Донбас повідомила, що в Костянтинівці припинили роботу стаціонарні відділення і поліклініка багатопрофільної міської лікарні інтенсивного лікування. Це була остання лікарня, яка працювала в місті. Причина – щоденні російські обстріли й нестача лікарів, уточнила керівниця медустанови. До повномасштабного вторгнення лікарня надавала допомогу понад 100 тисячам людей, а після – приймала пацієнтів з Бахмута, Торецька і Часового Яру.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.