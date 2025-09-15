Поліція: у Дніпровському районі Києва в квартирі стався вибух – загинули дві людини

У Дніпровському районі Києва в квартирі стався вибух – загинули дві людини, ще одна – постраждала, повідомляє у телеграмі пресслужба поліції.

За попередніми даними правоохоронців, у приміщенні здетонувала граната. Інформація про подію надійшла сьогодні близько 15:30.

Наразі на місці працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки, кінологи та інші служби.

Cьогодні вранці на Київщині в селі Морозівка внаслідок вибуху невідомого предмета загинула жінка і був поранений чоловік. За попередніми даними правоохоронців, неподалік смітника вибухнув невідомий предмет.



