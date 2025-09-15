На Київщині біля смітника вибухнув невідомий предмет, загинула жінка – прокуратура

На Київщині внаслідок вибуху невідомого предмета загинула жінка і був поранений чоловік, повідомила обласна прокуратура.

За повідомленням, інцидент стався в селі Морозівка Баришівської громади.

«Подія сталася сьогодні, 15 вересня, близько 10:00. За попередніми даними, неподалік смітника вибухнув невідомий предмет. Унаслідок цього загинула 57-річна місцева жителька. 40-річний чоловік отримав тілесні ушкодження і був госпіталізований», – кажуть у відомстві.

За даними прокуратури, на місці події працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки поліції і рятувальники. Розслідування триває, встановлюються обставини інциденту й походження вибухонебезпечного предмета, заявляють у прокуратурі.

На початку квітня Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що з лютого 2022 року через вибухонебезпечні предмети в Україні загинули 336 людей, з них 18 дітей. Поранень зазнали 825 людей, з них 92 дитини. За даними рятувальників, близько 139 тисяч квадратних кілометрів (23% від загальної площі України) є потенційно небезпечними.