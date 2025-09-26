Ранкова атака на Херсон: голова області повідомив про загиблу й поранених

Внаслідок російського авіаційного удару по Херсону вранці 26 вересня постраждали адміністративна будівля та близько 70 будинків, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Також згоріли припарковані поруч автомобілі.

«Ця ворожа атака обірвала життя 74-річної жінки, яка перебувала на вулиці. Мої співчуття рідним і близьким загиблої», – написав голова області в своєму телеграм-каналі.

Він додав, що ще двоє людей постраждали у власних оселях. Медики надали допомогу на місці 55-річному чоловіку та 84-річній жінці, які зазнали контузій, вибухових і закритих черепно-мозкових травм.

Армія РФ зранку масовано атакувала Херсон з авіації, впродовж години по місту «прилетіло» близько півтора десятка авіабомб.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

