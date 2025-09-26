Війська РФ скинули на Херсон близько півтора десятка авіабомб, пошкоджені будинки – ОВА

Російські військові зранку масовано атакували Херсон з авіації, впродовж години по місту «прилетіло» близько півтора десятка авіабомб, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Внаслідок ударів пошкоджено адміністративну будівлю і девʼять приватних будинків. На цю хвилину інформація щодо постраждалих не надходила», – написав голова ОВА в телеграмі.

За його словами, протягом минулої доби через російську агресію на Херсонщині дві людини загинули, ще вісім – зазнали поранення.

«Російські військові били по критичній і соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку і вісім приватних будинків. Також окупанти понівечили господарську споруду, приватні гаражі й автомобілі», – йдеться в повідомленні.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.