США нададуть Україні розвідувальні дані для далекобійних ударів по енергетиці РФ – ЗМІ

Сполучені Штати нададуть Україні розвідувальні дані для далекобійних ударів по енергетичній інфраструктурі в Росії, повідомили агенція Reuters та видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела в американській владі.

Це відбувається на тлі повідомлень, що адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість надання Києву далекобійної зброї, яка дозволить вражати більше цілей на території Росії. Також ідеться, що американські високопосадовці просять союзників по НАТО надати аналогічну підтримку.

Американські ЗМІ відзначають, що США вже давно діляться розвідувальною інформацією з Україною, але в актуальних повідомленнях ідеться саме про дані, які дозволять легше вражати нафтопереробні заводи, трубопроводи, електростанції тощо з метою позбавити Кремль доходів і нафти.

Наприкінці вересня віцепрезидент США Джей Ді Венс підтвердив, що Вашингтон розглядає можливість передачі Україні далекобійних ракет Tomahawk, рішення з цього приводу, за його словами, ухвалюватиме президент США Дональд Трамп.

Згодом спецпосланець США з питань України Кіт Келлог в ефірі каналу Fox News на запитання ведучої про те, чи позиція Трампа є такою, що Україна може завдавати далекобійних ударів по Росії, відповів: «Я думаю, враховуючи, що він казав, що заявляли віцепрезидент Венс і державний секретар Рубіо, відповідь – так. Використовуйте спроможність бити вглиб (Росії – ред.). Немає заповідних зон».

Він також зазначив, що Володимир Зеленський попросив Трампа надати ракети Tomahawk, але рішення ще не ухвалене.

Днями американське видання Axios із посиланням на власні джерела писало, що президент США Дональд Трамп відмовився надати Україні ракети Tomahawk, про що просив президент України Володимир Зеленський.

За повідомленням, під час зустрічі з Трампом 23 вересня у Нью-Йорку Зеленський пояснював, що наявність таких ракет могла б посилити тиск на Росію і спонукати президента Володимира Путіна сісти за стіл переговорів, можливо, навіть без фактичного застосування цього виду зброї.

Джерела Axios, обізнані з перебігом зустрічі, підтвердили, що запит стосувався саме далекобійних крилатих ракет Tomahawk. Для застосування цієї зброї необхідні відповідні пускові установки та інфраструктура, наприклад, вертикальні пускові установки на кораблях або підводних човнах, а також засоби керування та наведення. За відсутності таких платформ у України можливість безпосереднього застосування поставлених ракет була б обмежена.

Згодом президент України Володимир Зеленський підтвердив, що темою обговорення зі США є надання Україні далекобійної зброї, не конкретизувавши, про які саме види такої зброї йдеться.

Ракета Tomahawk, вироблена компанією RTX, має дальність до 1 000 миль (понад 1600 кілометрів), що значно перевищує можливості американських ракетних систем залпового вогню ATACMS (близько 190 миль), які активно використовують ЗСУ. Tomahawk має більшу швидкість і бойову силу порівняно з українськими дронами, які здатні завдавати ударів углиб території Росії, але часто стикаються з сучасними системами ППО.

Україна зверталася до партнерів із проханнями про далекобійну зброю протягом останнього року. Київ також намагається розвивати власні далекобійні рішення, зокрема системи «Паляниця» і «Фламінго», однак у них немає таких бойових характеристик, як у Tomahawk.