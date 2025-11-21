Президент обговорив мирний план США з лідерами Європи та НАТО

Президент Володимир Зеленський провів розмову з президентом Європейської ради Антоніу Коштою та головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, повідомили сторони 21 листопада.

«Розповів про пропозиції американської сторони для закінчення війни та контакти з партнерами у Європі та США. Ми всі цінуємо бажання Америки та Президента Трампа закінчити цю війну й працюємо в тісній координації, щоб це був спільний, узгоджений план», – заявив президент.

Він додав, що найближчими днями заплановано багато зустрічей і телефонних дзвінків. Зеленський зазначив, команди України, Сполучених Штатів та Європи працюватимуть разом.

Кошта та фон дер Ляєн поширили повідомлення, в якому засідчили, що Європа підтримує Україну перед обличчям російської агресії і працює з Києвом заради справедливого і сталого миру.

«Сьогодні ми обговорювали поточну ситуацію і ми чітко даємо зрозуміти, що не повинно бути нічого про Україну без України. Наступний крок – європейські лідери зустрінуться завтра на полях G20 і потім в Анголі на зустрічі ЄС і Африканського союзу», – йдеться в їхньому коментарі.

Перед цим Зеленський також повідомив про розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Він заявив, що Рютте висловив співчуття у зв’язку з атакою Росії по Тернополю, внаслідок якої наразі відомо про 31 загиблого.

«Українці більше за всіх у світі хочуть закінчення цієї війни, припинення вбивств і достойного миру. Обговорили наявні дипломатичні можливості та план, запропонований американською стороною. Ми готові працювати швидко й конструктивно, щоб він спрацював. Координуємо спільні наступні кроки», – додав президент.

Рютте наразі не коментував розмову.





Мирний план, підготовлений в адміністрації президента США Дональда Трампа, серед іншого пропонує Україні фактично здати Донбас і скоротити чисельність ЗСУ вдвічі.

Як повідомляли західні видання, план було підготовлено за участю російських представників. Європу та Україну до розробки плану не залучали. Адміністрація Трампа чинить сильний тиск на владу України, розраховуючи, що Київ погодиться схвалити мирний план у найближчі кілька днів, повідомляла Financial Times із посиланням на джерела.

Президент України Володимир Зеленський отримав копію плану та повідомив, що готовий працювати зі США над ним. У його офісі наголошували, що Київ та Вашингтон домовилися «працювати над пунктами плану так, щоб це призвело до гідного закінчення війни».

Кремль готовий вести переговори про завершення війни з Україною, але поки що жодного мирного плану не обговорює, повідомив речник президента РФ Дмитро Пєсков.



