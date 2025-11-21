У НАТО відповіли на вимогу не приймати Україну до альянсу

У Північноатлантичному альянсі відповіли на запит Радіо Свобода щодо ймовірної вимоги зобов’язатися не приймати Україну до НАТО. За повідомленнями засобів інформації, таке зобов’язання з боку оборонного союзу нібито є частиною мирного плану, запропонованого Сполученими Штатами Україні для завершення російсько-української війни.

«Генеральний секретар НАТО чітко заявив, що ми хочемо і працюємо над справедливим і тривалим припиненням війни проти України, і що зусилля президента (Сполучених Штатів Дональда) Трампа щодо сприяння мирному переговорному процесу між Україною та Росією є життєво важливими», – відповів посадовець альянсу, який побажав залишитися неназваним.

Радіо Свобода запитувало його, чи тривають дискусії щодо цього ймовірного пункту запропонованого США мирного плану, чи таке зобовʼязання союзників по НАТО взагалі можливе і, якщо так, то який юридичний вигляд воно матиме.

Радіо Свобода має в своєму розпорядженні проєкт тексту «мирного плану» США. Проєкт, серед іншого, передбачає проведення виборів в Україні через 100 днів після підписання угоди. Також він передбачає, що Україна має закріпити неприєднання та відмову від НАТО у своїй Конституції (і альянс також має задекларувати це), а чисельність Збройних Сил України буде обмежена – наскільки, не уточнюється. Але, за даними інших ЗМІ, йдеться про обмеження до 600000 військових.