ЗМІ: Велика Британія уточнила плани відправки військ до України на тлі підготовки США мирного плану

Велика Британія уточнила плани щодо розгортання військових підрозділів в Україні, готуючись до можливого завершення війни та участі в мирному врегулюванні. Про це повідомляє видання Bloomberg.



Велика Британія оновила свої плани щодо направлення військ до України в рамках так званої «коаліції бажаючих» після проведення перевірки готовності та завершення розвідувальних місій в Україні протягом літа, заявив міністр оборони Джон Гілі.



«Ми провели розвідку в Україні, тому ми знаємо, які підрозділи ми будемо використовувати, ми знаємо, як ми їх розгорнемо, і ми знаємо, які ролі вони відіграватимуть», – сказав Гілі журналістам у відповідь на запитання Bloomberg у середу.



Він сказав, що плани будуть доопрацьовані з іншими членами коаліції відповідно до потреб України та скориговані залежно від умов будь-якої мирної угоди.



«Ці плани означають, що коли настане мир, ми будемо готові», – сказав Гілі, додавши, що плани включатимуть можливість введення «британських військ в Україну, щоб допомогти забезпечити цей мир в довгостроковій перспективі».



Це повідомлення з’явилося на тлі візиту військової делегації США до України та підготовки США мирного плану щодо завершення війни.

Точні умови мирної пропозиції, розробленої Вашинтоном, незрозумілі, оскільки офіційно документ не публікували. За повідомленнями The Financial Times, Reuters і Axios, мирний план США закликає Київ відмовитися від частини своєї території й озброєння, скоротити чисельність своїх Збройних сил і погодитися на скорочення військової допомоги США, необхідної для боротьби з російськими силами. Крім того, передбачається, що жодні іноземні війська не будуть допущені на українську територію, а Київ більше не отримуватиме далекобійну зброю. Натомість не повідомляється, на які поступки має піти Москва.



Українські чиновники та європейські союзники, включаючи Велику Британію, не брали участі в обговореннях між американськими та російськими чиновниками нового мирного плану, а європейські дипломати висловлювали скептицизм щодо будь-якої можливої угоди. Росія в минулому висловлювала свою незгоду з угодою, яка вимагала б розгортання західних військ в Україні.



Водночас Гілі сказав, що його «підбадьорили» новини про військову делегацію США в Києві, і сказав, що Велика Британія продовжуватиме підтримувати зусилля Трампа щодо посередництва в мирному процесі.



Хоча Велика Британія є серед країн, які заявили про готовність розмістити війська в Україні після мирної угоди, вони мають намір розмістити персонал подалі від лінії фронту. Лондон проводить навчання українських військ в Британії з початку повномасштабної війни, але хоче мати можливість навчати війська всередині країни.



