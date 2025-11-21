FT: США очікують від Києва проєкт мирної угоди до 27 листопада

Вашингтон домагається, що Київ прискорив переговорний процес і підготував проєкт мирної угоди до 27 листопада. Про це повідомляє видання Financial Times з посиланням на свої джерела.

За даними видання, Сполучені Штати очікують, що Україна до 27 листопада представить узгоджений документ, після чого Вашингтон планує передати його Росії. Білий дім прагне завершити весь процес до початку грудня, вважаючи цей час сприятливим для запуску політичної ініціативи, здатної вплинути на подальший перебіг війни.

FT пише, що українські структури формують свої пропозиції у відповідь на ініціативи, пов’язані з позицією Трампа. За даними видання, у Києві аналізують можливі формати майбутнього документа і готують коригування, які мають відобразити ключові інтереси України та її підхід до безпеки.

Напередодні Офіс президента повідомив, що президент України Володимир Зеленський офіційно отримав від представників США «проєкт плану, який, за оцінкою американської сторони, може активізувати дипломатію».

Читайте також: Мирний план США: Україні пропонують умови Путіна на тлі корупційного скандалу?

За даними медіа, адміністрація президента США Дональда Трампа таємно консультувалася з Росією щодо нового плану припинення війни в Україні.

Згодом Білий дім повідомив, що представники адміністрації Трампа раніше вже обговорювали план мирної угоди з представниками Києва. Зокрема, державний секретар Марко Рубіо та спеціальний представник президента Стів Віткофф мали зустрічі з «деякими українцями». Речниця Білого дому не уточнила, хто саме це був.

Точні умови мирної пропозиції, розробленої США, незрозумілі, оскільки офіційно документ не публікували. За повідомленнями The Financial Times, Reuters і Axios, мирний план США закликає Київ відмовитися від частини своєї території й озброєння, скоротити чисельність своїх Збройних сил і погодитися на скорочення військової допомоги США, необхідної для боротьби з російськими силами. Крім того, передбачається, що жодні іноземні війська не будуть допущені на українську територію, а Київ більше не отримуватиме далекобійну зброю. Натомість не повідомляється, на які поступки має піти Москва.