Україна цього року відкриє представництва з експорту зброї у Берліні й Копенгагені – президент

Україна цього року відкриє представництва з експорту зброї в Берліні й Копенгагені, повідомив президент Володимир Зеленський на брифінгу 3 листопада.

«Ми відкриваємо дві експортні столиці. Ви знаєте, що це coproduction і експорт, про який ми говорили, тієї зброї, яку ми можемо дозволити собі продавати, щоб мати додаткові гроші на наше внутрішнє виробництво дефіцитних речей, на які нам не вистачає грошей», – сказав Зеленський.

Він додав, що відкриття перших двох представництв вирішене на рівні компаній, а також на рівні держав.

«Перші дві столиці – наші представництва там будуть – це Берлін і Копенгаген. Це буде в цьому році. Юридично все це буде відкриватися і будуть напрацьовуватися контракти», – зазначив президент.

Крім того, Зеленський без подробиць повідомив, що наступного тижня Україну відвідає команда США щодо угоди про виробництво дронів. У жовтні після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом Володимир Зеленський заявив, що українська сторона готова до обговорення зі Сполученими Штатами щодо співпраці стосовно безпілотників. «Сполучені Штати будуть мати певні типи дронів», – сказав він журналістам.

Перед зустріччю Зеленський заявив, що Київ готовий домовлятися зі США стосовно постачання ракет «Toмагавк» в обмін на дрони українського виробництва. Трамп, у свою чергу, підтвердив зацікавленість США в українських дронах.

У вересні президент повідомив, що Україна планує експортувати деякі види зброї, які має в надлишку, щоб отримати додаткові кошти на «дефіцитні речі». За його словами, вже є домовленості щодо чотирьох експортних майданчиків, це – США, Європа, Близький Схід, Африка.

24 вересня Зеленський під час виступу на засіданні Генеральної асамблеї ООН заявив, що Україна вирішила відкрити експорт зброї, щоб показати партнерам системи, які були перевірені в реальних умовах війни.

На початку вересня президент заявляв, що майже 60% зброї, яку використовують українські військові, – це українська зброя.