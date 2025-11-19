Держдеп США схвалив можливий продаж Україні обладнання для обслуговування системи Patriot на 105 млн доларів

Державний департамент США cхвалив можливий продаж Україні військових засобів технічного обслуговування системи протиповітряної оборони Patriot та пов’язаного з нею обладнання суму приблизно 105 млн доларів. Про це повідомило Агентство оборонного співробітництва та безпеки (DSCA), яке адмініструє програми співпраці у сфері безпеки, що підтримують політичні інтереси та цілі США, визначені Білим домом, Міноборони та Держдепом.

Агентство DSCA надало необхідну сертифікацію, повідомивши про це Конгрес.



Зазначається, що уряд України звернувся з проханням придбати товари та послуги, пов’язані з технічним обслуговуванням системи, включаючи модернізацію пускових установок M901 до конфігурації M903; допоміжне обладнання, запасні частини, підтримку, навчання; а також інші пов'язані елементи логістики та програмної підтримки. Орієнтовна загальна вартість становить 105 мільйонів доларів.



В агентстві зауважили, що продаж підтримуватиме «цілі зовнішньої політики та національної безпеки Сполучених Штатів шляхом підвищення безпеки країни-партнера, яка є рушійною силою політичної стабільності та економічного прогресу в Європі».



Головними підрядниками будуть RTX Corporation та Lockheed Martin. Реалізація продажу вимагатиме направлення до Європейського командування приблизно п’яти представників уряду США та 15 представників підрядників на термін до одного місяця для підтримки навчання та періодичних зустрічей.



У результаті цього запропонованого продажу не буде жодного негативного впливу на обороноздатність США, зазначають у DSCA.

На початку листопада український президент Володимир Зеленський в інтерв’ю The Guardian сказав, що Україна хоче замовити 27 систем ППО Patriot в американських виробників.

Військові високопосадовці заявляють, що найкритичнішою потребою України є закупівля систем протиповітряної оборони та боєприпасів до них. Росія збільшила масованість своїх атак, застосовуючи для удар сотні ракет та дронів.







