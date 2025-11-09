Доступність посилання

Зеленський: Україна хоче замовити 27 систем ППО Patriot в американських виробників

За його словами, тим часом європейські держави можуть позичити Україні свої системи Patriot

Український президент Володимир Зеленський заявив, що Україна хоче замовити 27 систем ППО Patriot в американських виробників. Про це він сказав в інтерв’ю The Guardian.

За його словами, тим часом європейські держави можуть позичити Україні свої Patriot.

Зеленський заявив, що тісно співпрацює з міжнародними партнерами для захисту України від атак РФ ракетами та безпілотники. Однак поки що союзники виключають можливість відправлення винищувачів для патрулювання неба над центром та заходом країни – давнє прохання Києва.

На запитання, чи роблять ЄС та Велика Британія достатньо напередодні зими, Зеленський відповів: «Ніколи не буває достатньо. Достатньо, коли війна закінчується. І достатньо, коли Путін розуміє, що він повинен зупинитися».

Оскільки Трамп виключив військову участь США, уряди Франції та Великої Британії пообіцяли направити війська в рамках остаточного мирного врегулювання. На запитання, чи хотів би він, щоб британські солдати прибули швидше – наприклад, щоб зайняли оборонну позицію на кордоні України з Білоруссю – Зеленський відповів: «Звичайно. Ми просили багато чого, включаючи зброю та членство в ЄС і НАТО».

Але він сказав, що питання європейської збройної присутності в Україні під час бойових дій має розглядатися обережно.

«Лідери бояться своїх суспільств. Вони не хочуть брати участь у війні», – сказав він.

Раніше Зеленський заявляв, що Україні необхідні 10 систем Patriot. Україні військові високопосадовці заявляли, що найкритичнішою потребою України є закупівля систем протиповітряної оборони та боєприпасів до них. Росія збільшила масованість своїх атак, застосовуючи для удар сотні ракет та дронів.

14 липня президент США Дональд Трамп заявив під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте, що планує надати Україні зброю на «мільярди доларів», яку закупить НАТО. Він назвав системи протиповітряної оборони Patriot серед військового обладнання, яке планується надати Україні.


