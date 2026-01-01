Доступність посилання

Новини | Події

Генштаб: на фронті від початку доби було 45 боєзіткнень

Українські військові ведуть вогонь біля Покровська на Донеччині, 9 грудня 2025 року

На фронті від початку доби 1 січня відбулося 45 бойових зіткнень, повідомив у зведенні станом на 16:00 Генштаб Збройних сил України.

Зокрема, за повідомленням, по дев’ять російських атак було на Покровському і Костянтинівському напрямках, по вісім – на Лиманському і Гуляйпільському напрямках, сім – на Олександрівському.

За оцінкою американського Інституту вивчення війни, російські війська збільшили середні темпи просування у 2025 році завдяки новому оперативному шаблону, але не досягли своїх пріоритетних цілей у визначені терміни.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 17 грудня заявив, що для ведення стратегічної наступальної операції противник наростив угруповання до чисельності близько 710 тисяч військових.

За його даними, війська РФ уже понад 17 місяців намагаються захопити Покровськ на Донеччині, однак українські підрозділи тримають оборону й перехоплюють ініціативу.

