Польща заявила про перехоплення російського літака-розвідника над Балтикою

Два винищувачі МіГ-29 Збройних сил Польщі перехопили та супроводили російський літак Іл-20, який, як стверджується, виконував розвідувальну місію над Балтійським морем. Про це повідомило польське оперативне командування.

Інцидент стався 28 жовтня. За даними польських збройних сил, російський літак виконував розвідувальну місію в міжнародному повітряному просторі з вимкненим транспондером та не надав плану свого перельоту.

У повітряний простір Польщі літак не входив.

Міністерство оборони Росії повідомлення польських військових наразі не коментувало.





Останнім часом російські військові літальні апарати порушували повітряний простір країн НАТО кілька разів. Зокрема, 23 жовтня міністерство оборони Литви заявило, що російський винищувач Су-30 та літак-заправник Іл-78 порушили кордон біля міста Кібартай (розташоване на кордоні з Калінінградською областю Росії). Літаки пролетіли над територією Литви близько 700 метрів і через 18 секунд повернулися до Росії. Міноборони РФ заявило, що російські літаки не порушували повітряний простір Литви.