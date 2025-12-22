У Литві відбулися затримання у справі про зв’язки з оборонною промисловістю Білорусі та РФ

Співробітники Департаменту державної безпеки Литви та Служби розслідування фінансових злочинів затримали громадян Литви, Росії та Білорусі, підозрюваних у зв’язках із російською та білоруською військовою промисловістю. Про це повідомили литовські медіа, зокрема, Delfi та LRT, 22 грудня.

За даними слідства, через зареєстровані в Литві компанії виготовлялися мікросхеми, чіпи та навігаційне обладнання, деякі з яких могли бути незаконно експортовані до Російської Федерації та Білорусі та використані у військових цілях.

Водночас компанії отримали фінансування від Європейського Союзу – понад 447 тисяч євро вже виплачено в рамках проєкту загальною вартістю понад 1 мільйон євро.

Очільник 2-го управління спеціальних розслідувань Служби розслідування фінансових злочинів Даугілас Разаускас заявив, що в ході розслідування перевіряються різні версії, в тому числі що обладнання, вироблене на кошти ЄС, могло бути «незаконно вивезене до республіки Білорусь і Російської Федерації та використане у військовій промисловості цих держав».

У різних містах провели понад 10 обшуків. Шістьох людей затримали, одну заарештували, двох іноземців оголосили в розшук. Діяльність компаній обмежена. Розслідування проводиться спільно з Європейською прокуратурою.



