«Белавіа» оголосила про відновлення переговорів з Boeing про купівлю нових літаків

Генеральний директор «Белавіа» Ігор Чаргінець повідомив про те, як змінюється діяльність білоруської авіакомпанії після скасування санкцій адміністрацією США.

«Санкції США щодо «Белавіа» повністю зняті, а європейські – ні. Зараз ми перебуваємо в процесі переговорів, насамперед щодо розширення флоту авіакомпанії. Він буде збільшений наступного року», – цитує Ігоря Чаргінця державне інформаційне агентство БелТА.

За його словами, офіційна публікація документів про скасування санкцій США – це сигнал для американських компаній. «Ми вже зустрічаємося з ними. У нас відбулася гарна зустріч з віцепрезидентом Boeing. Ми обговорили, як ми зараз розширюємо та відновлюємо нашу співпрацю. Це значно спрощує обслуговування літаків, закупівлю запасних частин, програмного забезпечення. І фінансові питання, я маю на увазі здійснення платежів у доларах, також стають легшими», – додав він.

1 вересня заступник спеціального представника президента США Джон Коул на зустрічі з Олександром Лукашенком оголосив про зняття санкцій з «Белавіа». Пізніше бюро промисловості та безпеки міністерства торгівлі США уточнило, що обмеження знято з восьми літаків Boeing, які тепер можуть виконувати міжнародні рейси та проходити технічне обслуговування з використанням американських деталей.

Того ж дня, після зустрічі Лукашенка з представниками США, білоруська влада звільнила та депортувала з країни 52 політичних в’язнів.

30 вересня спеціальний представник президента США генерал Кіт Келлог пояснив на Варшавському форумі безпеки, що Сполучені Штати зняли деякі санкції з Belavia, головним чином із міркувань безпеки польотів, а також для того, щоб запобігти використанню літаків білоруською владою для «злочинних цілей».

Заборона на використання літаків для перевезення предметів, що підпадають під дію Правил експортного адміністрування США (EAR), залишилася чинною. До таких предметів належать будь-які предмети, призначені для підтримки війни Росії проти України.

Авіакомпанії було дозволено обслуговувати, ремонтувати, перебудовувати та відновлювати літаки, зокрема використовувати предмети, що підпадають під експортний контроль, які були окремо дозволені для експорту або реекспорту до Білорусі або для використання білоруськими літаками.

4 листопада США частково зняли санкції з Belavia. Два літаки, які можуть бути пов’язані з Олександром Лукашенком, а також гелікоптер компанії «Славкалій», яким Лукашенко нібито користувався, були вилучені з-під санкцій.

Санкції також були зняті з літака Bombardier Challenger 850, який використовувався для офіційних польотів урядовцями.