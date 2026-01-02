У Швейцарії оголошена п’ятиденна жалоба через пожежу з десятками жертв

У Швейцарії оголошена п’ятиденна жалоба за жертвами пожежі в барі Le Constellation на гірськолижному курорті Кран-Монтана в кантоні Вале в Альпах, заявив президент, міністр економіки конфедерації Гі Пармелен.

Унаслідок пожежі в ніч на 1 січня загинуло близько 40 людей, понад 115 отримали серйозні опіки, повідомляє Reuters. На те, щоб назвати остаточну кількість постраждалих і загиблих, може піти кілька днів, повідомила місцева влада.

«Першочергове завдання – назвати імена всіх загиблих», – зазначив мер Кран-Монтани Ніколя Феро ввечері 1 січня.

Батьки зниклих безвісти підлітків та іноземні посольства намагаються з’ясувати, чи не опинилися їхні громадяни серед загиблих та постраждалих. Як повідомив голова уряду кантону Вале Матіас Рейнар, зараз експерти вивчають ДНК тіл.

Увечері 1 січня сотні людей поклали квіти та запалили свічки на імпровізованому вівтарі наприкінці дороги, що веде до оточеного поліцією бару.

Газета Le Nouvelliste і радіостанція Rhône FM повідомляли, що багато людей отримали тяжкі опіки, а місцеві лікарні переповнені. Голова служби безпеки кантону Вале Стефан Ганзер говорив, що серед жертв є громадяни інших країн. Багато хто з постраждалих – підлітки та молоді люди від 20 до 29 років.

Слідчі вже заявили, що ознак тероризму чи навмисного підпалу немає. Rhône FM та Blick писали, що причиною займання могла стати піротехніка.

Про те, що через бенгальські вогні спалахнула стеля бару, свідчать і відео моменту початку пожежі, зазначає Reuters. Один зі співрозмовників агентства розповів, що полум’я поширилося дуже швидко.

Очевидці повідомляли, що люди в паніці намагалися вибратися з підвального нічного клубу вузькими сходами і через невеликий дверний отвір. Дехто розбивав вікна. Слідчі заявили, що перевірять дотримання протоколів пожежної безпеки. Максимальна місткість бару складала близько 300 осіб.

Кран-Монтана – місто в Альпах, відоме не тільки як популярне місце для лижників, але і для шанувальників гольфу. Пожежу у Le Constellation називають найбільшою в історії сучасної Швейцарії трагедією.