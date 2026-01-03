Пожежа на курорті у Швейцарії: прокуратура порушила справу проти менеджерів бару

Швейцарська прокуратура відкрила кримінальне провадження проти двох керівників бару, в якому у новорічну ніч сталася масштабна пожежа з численними жертвами.

За даними прокуратури кантону Вале, слідство стосується обставин пожежі, внаслідок якої загинули щонайменше 40 людей. Правоохоронці підозрюють менеджерів закладу у вчиненні низки злочинів, пов’язаних із необережністю.

Йдеться, зокрема, про вбивство з необережності, заподіяння тілесних ушкоджень з необережності, а також підпал з необережності. Розслідування має встановити ступінь відповідальності посадових осіб бару за трагедію.

Пожежа в барі Le Constellation на гірськолижному курорті Кран-Монтана в швейцарському кантоні Вале, внаслідок якої під час святкування Нового року загинули 40 людей і понад сто зазнали поранень, ймовірно, була спричинена бенгальськими вогнями, розміщеними на пляшках шампанського, повідомила 2 січня місцева прокуратура.

Раніше про те, що причиною пожежі могла стати піротехніка, повідомляли ЗМІ, зокрема Rhône FM і Blick. Про те, що через бенгальські вогні спалахнула стеля бару, свідчать і відео моменту початку пожежі, зазначає Reuters. Один зі співрозмовників агентства розповів, що полум’я поширилося дуже швидко.

Очевидці повідомляли, що люди в паніці намагалися вибратися з підвального нічного клубу вузькими сходами і через невеликий дверний отвір. Дехто розбивав вікна. Слідчі заявили, що перевірять дотримання протоколів пожежної безпеки. Максимальна місткість бару складала близько 300 осіб.

Кран-Монтана – місто в Альпах, відоме не тільки як популярне місце для лижників, але і для шанувальників гольфу. Пожежу у Le Constellation називають найбільшою в історії сучасної Швейцарії трагедією.

Голова служби безпеки кантону Вале Стефан Ганзер говорив, що серед жертв є громадяни інших країн. Багато хто з постраждалих – підлітки й молоді люди від 20 до 29 років.

У Швейцарії оголошена п’ятиденна жалоба за жертвами пожежі.