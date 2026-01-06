У швейцарському барі, де загинули 40 людей, шість років не перевіряли безпеку

Швейцарський бар Le Constellation, в якому під час пожежі в новорічну ніч загинули 40 людей, востаннє мав повноцінну перевірку безпеки в 2019 році. Про це повідомив мер гірськолижного курорту Кран-Монтана Ніколя Феро.

«Ми просимо вибачення. У нас не було жодних відомостей про те, що перевірки не відбувалися», – сказав Феро на пресконференції.

Мер заявив, що у нього немає відповіді на запитання, чому бар не проходив щорічну перевірку, але зазначив, що група з п’яти співробітників служби безпеки відповідає за перевірку більш як 10 тисяч будівель.

За даними прокуратури, пожежа, ймовірно, розпочалася через бенгальські вогні, іскри від яких потрапили на стелю, вкриту акустичним поролоном. Феро заявив, що під час останньої перевірки поролон був визнаний прийнятним. Він додав, що наразі на території курорту заборонено використання бенгальських вогнів.

Поліція встановила особи всіх 40 загиблих унаслідок пожежі. Серед них є громадяни Швейцарії, Франції, Італії, Бельгії, Португалії, Румунії та Туреччини. Загиблі були у віці від 14 до 39 років, причому 20 жертв були неповнолітніми.

Встановлено також особи всіх 116 постраждалих. З них 83 мають серйозні опіки й досі перебувають у лікарні.

Правоохоронні органи розпочали розслідування щодо двох власників бару – Жака та Джесіки Моретті – їх підозрюють, зокрема, у ненавмисному вбивстві та заподіянні тілесних ушкоджень із необережності.

Кран-Монтана - місто в Альпах, відоме не тільки як популярне місце для лижників, але і для шанувальників гольфу. Пожежу у Le Constellation називають найбільшою в історії сучасної Швейцарії трагедією.